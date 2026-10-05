Беременная Анастасия Решетова снялась в мехах и с обнажённым животом

30-летняя Анастасия Решетова, которая ждёт второго ребёнка, опубликовала в соцсетях новые фото.На снимках модель предстала в образах от российского бренда Fantôme: она примерила тёмно-коричневую шубу, чёрную дублёнку, белое приталенное полупальто и другие наряды с мехом.