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SPLETNIK

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Беременная Анастасия Решетова снялась в мехах и с обнажённым животом

Беременная Анастасия Решетова снялась в мехах и с обнажённым животом

30-летняя Анастасия Решетова, которая ждёт второго ребёнка, опубликовала в соцсетях новые фото.На снимках модель предстала в образах от российского бренда Fantôme: она примерила тёмно-коричневую шубу, чёрную дублёнку, белое приталенное полупальто и другие наряды с мехом.

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