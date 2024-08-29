Тетя не пригласила племянницу на свадьбу, а она в отместку - на день рождения. Кто прав?

Семейные разногласия, как известно, длятся очень долго. Автор этой истории оказалась в неловкой ситуации после того, как ее дочь отказалась пригласить тетю (сестру автора) на свой 16-й день рождения в отместку за то, что ее не пригласили на тетину свадьбу незадолго до этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии