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Пронедра

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Оптические системы научились выполнять часть вычислений для нейросетей

Оптические системы научились выполнять часть вычислений для нейросетей

Исследователи Университета Коч разработали две системы, в которых часть вычислений для искусственного интеллекта выполняет свет.

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