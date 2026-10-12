В Пулково у магазина пропали духи и конфеты на 39 тысяч

Странную пропажу обнаружили в одной из торговых точек аэропорта Пулково. Представитель магазина обратился в линейный отдел полиции на воздушном транспорте 12 октября и перечислил, чего не досчитались: два флакона духов, две коробки шоколадных конфет и дорожные подушки.