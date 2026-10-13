Нигерия: Два человека были убиты и еще несколько человек были похищены бандитами в Фанге, район местного самоуправления Машегу (LGA), штат Нигер, во второй половине дня 12 октября.
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