Российский фондовый рынок устойчив и надёжно функционирует, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, одной из задач является стимулирование и укрепление фондового рынка.
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