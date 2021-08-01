Аномальная жара: погода в Крыму на понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, во всех регионах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.