Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Шутка Путина про Камалу Харрис вызвала резонанс в Америке. Трамп вообще не понял, как реагировать

Владимир Путин назвал смех Камалы Харрис «заразительным». Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне президент РФ Владимир Путин выступал на Восточном экономическом форуме и в ироничном тоне рассказал об отношении к кандидату в президенты США Камале Харрис.

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Комментарии
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М
Мария
Болеем за Камалу! Умный враг для нас хуже, чем эта дебилка!
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12 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Давно уже все должны понять, что в Мире есть один президент - Владимир Путин, всех остальных назначает он. 😜
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11 час.
Владимир Морж
Джон Кирби попросил Путина прекратить обсуждать американские выборы. А почему нельзя? Венесуэльские выборы в США можно обсуждать, а выборы в США нельзя? Логика ущербная.
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5 час.

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