Планета в июле 1976-го: 25 атмосферных кадров

Взглянуть на мир сквозь призму полувековой давности всегда любопытно. Эти снимки, сделанные в разных уголках Земли в июле 1976 года, позволяют совершить увлекательное путешествие во времени и увидеть, чем жила планета тем летом.
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