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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о рейтинге российских бомбардиров: «Сейчас считают голы, которые забили в Медиалиге, – вы что, совсем уже?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о рейтинге российских бомбардиров. – Вы сказали, что забили более 180 голов на высочайшем уровне.

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