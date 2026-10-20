© Сергей Гунеев/РИА НовостиРоссийская сторона выслушает предложения американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, но не будет делать политические уступки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аналитик Коротчен...
- GS Финэксперт Иванов...
- В Кузбассе опекун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым