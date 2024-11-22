Path of Exile 2 получила геймплейный трейлер и кинематографическое вступление для раннего доступаGrinding Gear Games поделилась трейлером геймплея для фазы раннего доступа Path of Exile 2, а также кинематографическим вступлением.
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