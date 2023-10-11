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Белоруссия поставит в Новосибирск 120 троллейбусов до конца 2023 года

Белоруссия поставит в Новосибирск 120 троллейбусов до конца 2023 года

Новые троллейбусы обошлись бюджету в 4,99 млрд рублей.Во время визита делегации Новосибирской области в Республику Белоруссия, принимающая сторона заверила, что в полном объёме выполнит контракт по поставке 120 троллейбусов "Горожанин" до конца 2023 года.

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