Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурукпосле победы над «Лиллем» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов оценил игру полузащитника своей команды Алексея Батракова.
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