Второй шанс: Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого Юлия СоколоваВ жизни каждого из нас случаются встречи с людьми из прошлого, которые возвращаются, словно нить, соединяющая нас с нашими предыдущими жизнями.
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