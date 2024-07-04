Второй шанс: Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого Юлия СоколоваВ жизни каждого из нас случаются встречи с людьми из прошлого, которые возвращаются, словно нить, соединяющая нас с нашими предыдущими жизнями.