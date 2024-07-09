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Июль будет горячим. Россия принуждает Украину к капитуляции – Арестович

Июль будет горячим. Россия принуждает Украину к капитуляции – Арестович

Ракетные удары российской армии, в том числе по Киеву, продлятся весь июль. Это делается для того, чтобы заставить Киев принять ультиматум РФ, согласиться на переговоры и также показать неспособность Запада защитить Украину.

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