Июль будет горячим. Россия принуждает Украину к капитуляции – Арестович

Ракетные удары российской армии, в том числе по Киеву, продлятся весь июль. Это делается для того, чтобы заставить Киев принять ультиматум РФ, согласиться на переговоры и также показать неспособность Запада защитить Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии