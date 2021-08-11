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К чему привёл Украину бандеровский лозунг «Чемодан-вокзал-Россия»

Зеленский и его окружение в последнюю неделю отметились целым рядом заявлений на тему того, как Украина будет бороться за утерянные территории, с основным посылом к «несогласным», которые «не любят Украину», паковать вещички и уезжать в Россию.

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