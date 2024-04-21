Вашингтон пытается сорвать реализацию «Арктик СПГ-2», — Госдеп США Ирэн ОрлонскаяАмериканские органы власти вводят экономические ограничения в отношении проекта по ликвидации газа «Арктик СПГ-2», который принадлежит российской компании «Новатэк», с целью его прекращения.
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