Владимир Зеленский служит интересам вовсе не той страны, которую возглавляет, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе 6 декабря журналистам.
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