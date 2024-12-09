Орловцам рекомендовали жить до 81 года

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». В Орле ищут вора, укравшего 100 млн рублей То, что в Орловской области воруют сотнями миллионов бюджетных рублей — давно уже не новость, и орловцы перестали испытывать справедливое желание возмездия.