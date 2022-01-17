"Исцеляющее душу Крещение": что нужно сделать 19 января, чтобы смыть с себя все грехи

"Исцеляющее душу Крещение": что нужно сделать 19 января, чтобы смыть с себя все грехи

Уже совсем скоро пройдет один из почитаемых праздников. Речь идет о Крещение Господне 19 января, когда многие верующие соблюдают традиции и окунаются священные водоемы.

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