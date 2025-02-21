Какие акции покупать прямо сейчас

Три акции, на которые стоит обратить внимание: Русагро (потенциал роста 25%) Большой потенциал роста из-за активного роста спроса на зерновые (прежде всего, со стороны крупнейших импортеров из России: стран Северной Африки и Ближнего Востока).
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