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Какие акции покупать прямо сейчас

Какие акции покупать прямо сейчас

Три акции, на которые стоит обратить внимание: Русагро (потенциал роста 25%) Большой потенциал роста из-за активного роста спроса на зерновые (прежде всего, со стороны крупнейших импортеров из России: стран Северной Африки и Ближнего Востока).

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