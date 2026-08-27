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Почему Ливанова не хотели брать в Холмсы и ещё 9 историй о знаменитых советских сериалах 1980-х

Почему Ливанова не хотели брать в Холмсы и ещё 9 историй о знаменитых советских сериалах 1980-х

В первой половине 1980-х советский многосерийный кинематограф переживал настоящий взлёт. Телевидение предложило зрителям то, чего они давно ждали: глубокие экранизации классики, масштабную историческую хронику, закрученные детективы, шпионские драмы и даже лёгкие музыкальные авантюры.

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