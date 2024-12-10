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Нарышкин рассказал о движении за деколонизацию Техаса

Нарышкин рассказал о движении за деколонизацию Техаса

Движение за деколонизацию штатов Техас и Калифорния отражает глобальные изменения в геополитике и ослабление американского влияния.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Пральна, чо, - Белфаст объединится с Даблином, да здравствует Большая Эйре. Следующим номером Эдинборо и погранишные столбы по реке Твид.  Да пусть индусы, индусы не молчат, готовят тему по своим делам, включая восстание сипаев. И &quot;Великого Могола&quot; требуют в обратный зад.
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