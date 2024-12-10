Нарышкин рассказал о движении за деколонизацию Техаса

Виктор Луговой

Пральна, чо, - Белфаст объединится с Даблином, да здравствует Большая Эйре. Следующим номером Эдинборо и погранишные столбы по реке Твид. Да пусть индусы, индусы не молчат, готовят тему по своим делам, включая восстание сипаев. И "Великого Могола" требуют в обратный зад.