«Казспецэкспорт» опроверг обвинения в продаже Киеву списанных военных самолётов Алиса БронскаяПредприятие из Казахстана, специализирующееся на импорте и экспорте вооружения под названием «Казспецэкспорт», опровергло информацию, распространенную СМИ, о продаже списанной авиационной техники украинской армии без согласования с Россией.
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