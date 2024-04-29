«Казспецэкспорт» опроверг обвинения в продаже Киеву списанных военных самолётов Алиса БронскаяПредприятие из Казахстана, специализирующееся на импорте и экспорте вооружения под названием «Казспецэкспорт», опровергло информацию, распространенную СМИ, о продаже списанной авиационной техники украинской армии без согласования с Россией.