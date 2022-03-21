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Ярослав Семенов: к догазификации нужна готовность граждан Удмуртии

Ярослав Семенов: к догазификации нужна готовность граждан Удмуртии

Договоры оформлены почти с половиной заявителей - их заключено 12 310. При этом собственники не успевают быстро подключаться к сетям: так, сети уже подведены к границам 4726 земельных участков, но подключились к газу лишь 1598 собственников.

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