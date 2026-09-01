ВС РФ обрушили восточный фланг обороны ВСУ под Ореховом Российские войска, нанеся серию ударов по оборонительным позициям противника, обрушили восточный фланг обороны.
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