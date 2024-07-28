Космонавт Артемьев: нет сомнений в том, что американские астронавты были на Луне

Vladimir Soukhatchev

Этот космонавт-испытатель потрудился бы ответить на вопрос откуда взялся у американцев в конце 60-х начале 70-х надежный скафандр защищающий от жесткого космического излучения, если они свои все еще разрабатывают, а имеющиеся на МКС регулярно отправляют на Землю для "обслуживания"?