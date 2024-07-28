Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 357 подписчиков

Космонавт Артемьев: нет сомнений в том, что американские астронавты были на Луне

Космонавт Артемьев: нет сомнений в том, что американские астронавты были на Луне

Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил РИА Новости, что у него нет сомнений в том, что американцы действительно были на Луне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
Так за ЭТО Артемьев получил премию в виде грустного рептилоида?
Ответить
16 час.
Vladimir Soukhatchev
Этот космонавт-испытатель потрудился бы ответить на вопрос откуда взялся у американцев в конце 60-х начале 70-х надежный скафандр защищающий от жесткого космического излучения, если они свои все еще разрабатывают, а имеющиеся на МКС регулярно отправляют на Землю для &quot;обслуживания&quot;?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх