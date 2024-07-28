Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил РИА Новости, что у него нет сомнений в том, что американцы действительно были на Луне.
Космонавт Артемьев: нет сомнений в том, что американские астронавты были на Луне
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Так за ЭТО Артемьев получил премию в виде грустного рептилоида?
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16 час.
Vladimir Soukhatchev
Этот космонавт-испытатель потрудился бы ответить на вопрос откуда взялся у американцев в конце 60-х начале 70-х надежный скафандр защищающий от жесткого космического излучения, если они свои все еще разрабатывают, а имеющиеся на МКС регулярно отправляют на Землю для "обслуживания"?
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12 час.
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