Самолет, севший в Омске, отстранили от полетов из-за проблем с двигателем. Борт пришлось экстренно заменять резервным, поэтому обратный рейс задержали на несколько часов.
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Самолет, севший в Омске, отстранили от полетов из-за проблем с двигателем. Борт пришлось экстренно заменять резервным, поэтому обратный рейс задержали на несколько часов.