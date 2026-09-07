Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, что арбитр Кирилл Левников ошибся, показав нападающему бело-голубых Константину Тюкавину красную карточку в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.
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