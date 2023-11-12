В Забайкалье продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и короновирусом. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа во время прямого эфира ГТРК «Чита»«Обычно рост респираторными заболеваниями начинается с октября и увеличивается каждую неделю.
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