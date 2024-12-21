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«Стал моим внештатным папой». Полтапов — о бывшем партнере по ЦСКА

«Стал моим внештатным папой». Полтапов — о бывшем партнере по ЦСКА

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился мнением о своем бывшем партнере по московской команде — Михаиле Григоренко, который сейчас выступает за петербургский СКА.

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