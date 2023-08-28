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Роман Ротенберг: «Когда я предложил Мичкову сыграть в центре, он сказал: «Да это вообще моя мечта». У нас универсальная система игры, требует мышления»

– Расскажите про капитанство Хайруллина. – Капитан должен обладать определенными качествами как лидер команды.

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