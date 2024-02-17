Первый в мире 32-дюймовый монитор с панелью 4K 240 Гц QD-OLED поступил в продажу. За Asus ROG PG32UCDM просят 1300 долларов

В США стартовали продажи монитора Asus ROG PG32UCDM, дебютировавшего практически полгода тому назад. На тот момент он стал первой в мире моделью с панелью QD-OLED разрешением 4К и кадровой частотой 240 Гц.
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