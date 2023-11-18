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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Сола: «Рада, что соревнуюсь, долго этого ждала. Уже вернула те кондиции, которые были до ухода в декрет»

Белорусская биатлонистка заняла в масс-старте второе место. «Радость, что получилось взобраться сразу на пьедестал.

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