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Мировое обозрение

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«Великая морская держава»: потянет ли ВМФ РФ океанскую зону?

«Великая морская держава»: потянет ли ВМФ РФ океанскую зону?

Эпоха, когда отечественный Военно-морской флот строился ради пафосных парадов, демонстрации Андреевского флага и теоретических ракетных дуэлей с авианосными ударными группами США, ушла безвозвратно.

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