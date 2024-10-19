🇺🇸🏴 Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс намерен повысить свою активность в Западной Африке и Центральной Азии.
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🇺🇸🏴 Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс намерен повысить свою активность в Западной Африке и Центральной Азии.
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