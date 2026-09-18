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«Преграды рушатся»: китайский астролог дала прогноз на выходные, 19 и 20 сентября

«Преграды рушатся»: китайский астролог дала прогноз на выходные, 19 и 20 сентября

Маргарита Богатова рассказала, каким будет предстоящий уикенд. 123RF/legion-media.ruВыходные 19 и 20 сентября могут стать временем перемен, новых решений и неожиданных поворотов.

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