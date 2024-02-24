© BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS ЗА ЦВЕТОЧЕК - В ТЮРЬМУ. ЗА ГРИБОЧЕК - ШТРАФ? ЗАПРЕТЫ В РОССИИ - ВЕРСИЯ 2024 ГОДА ПОРАЖАЕТ На этой неделе мы узнали об очередном законодательном запрете - теперь нельзя выращивать на своём участке трёхцветный цветочек, который очень уж любят многие садоводы.
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