© BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS ЗА ЦВЕТОЧЕК - В ТЮРЬМУ. ЗА ГРИБОЧЕК - ШТРАФ? ЗАПРЕТЫ В РОССИИ - ВЕРСИЯ 2024 ГОДА ПОРАЖАЕТ На этой неделе мы узнали об очередном законодательном запрете - теперь нельзя выращивать на своём участке трёхцветный цветочек, который очень уж любят многие садоводы.