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Циньвэнь Чжэн впервые с июня 2025-го вышла в четвертьфинал

Экс-четвертая ракетка мира Циньвэнь Чжэн обыграла Елену Мичич во втором круге турнира в Афинах – 6:4, 6:1.

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