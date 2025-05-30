Будущее торговли: специалисты Авито узнали мнение традиционных продавцов об онлайн-продажах

Специалисты Авито совместно с коллегами из агентства маркетинговых исследований ORO провели опрос среди российских продавцов, которые преимущественно торгуют в офлайн и узнали их мнение об онлайн-продажах.
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