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Будущее торговли: специалисты Авито узнали мнение традиционных продавцов об онлайн-продажах

Будущее торговли: специалисты Авито узнали мнение традиционных продавцов об онлайн-продажах

Специалисты Авито совместно с коллегами из агентства маркетинговых исследований ORO провели опрос среди российских продавцов, которые преимущественно торгуют в офлайн и узнали их мнение об онлайн-продажах.

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