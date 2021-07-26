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Россия оказалась на втором месте в рейтинге по дешевизне бензина в Европе

Россия оказалась на втором месте в рейтинге по дешевизне бензина в Европе

Аналитики составили рейтинг европейских стран по дешевизне бензина Аи-95. Россия заняла в нем второе место.

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Руслан Я
Какую хрень пишут, какое-то второе, потом 16.. Какие 1000 литров? Бл.. страна чудес, бензин свой, а цены больше чем у всех.
Дмитрий Лысков
Ложь,страшная ложь и статистика...
Андрей Курдюков
Полностью с вами согласен. Они пишут, что на втором месте,зато Россия на предпоследнем месте по месячной зарплате ( в денежном эквиваленте) из всех стран, даже отсталых, и это достоверно.

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