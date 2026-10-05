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МОСИНФОРМ

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Вторая осенняя магнитная буря завершилась на Земле

Вторая осенняя магнитная буря завершилась на Земле

Вторая за осень магнитная буря на Земле завершилась. Она произошла на сутки позже, чем ожидалось по прогнозу, сообщили в Телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

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