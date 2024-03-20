Расширяется сервис перечисления социальных выплат жителям из бюджета Москвы на карты «Мир»

Департамент финансов Москвы совместно с Федеральным казначейством и органами исполнительной власти столицы расширяет применение сервиса перечисления средств гражданам из бюджета столицы с помощью Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.
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