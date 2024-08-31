Песков: Путин получает доклады от военных и днём, и ночью

Президент России Владимир Путин получает доклады по линии военных по мере необходимости и днём, и ночью, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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