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Царьград

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Рождаемость в Нижегородской области выросла на 9,3% после запуска программы

Рождаемость в Нижегородской области выросла на 9,3% после запуска программы

Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области вырос на 9,3% после запуска в июле программы «Основа», а показатель по третьим и последующим детям поднялся с 0,257 до 0,303.

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