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Фонд Музея Москвы получит клад серебряных монет XVIII века

Фонд Музея Москвы получит клад серебряных монет XVIII века

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.

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