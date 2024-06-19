Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Новый документ закрепляет качественно новый уровень отношений между Россией и Северной Кореей Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в Пхеньяне, по итогам которых был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
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