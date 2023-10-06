Американист Левин заявил, что Трамп может стать спикером, но ненадолго

Приглашения для Дональда Трампа стать спикером палаты представителей - это не более чем спекуляции в области пиара, считает американист, кандидат исторических наук, исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин.
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