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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин об «Ак Барсе»: «Ушли восемь человек, из них семь играли важную роль, многое надо начинать заново. Была задача сохранить состав и усилиться, но по этому пути не удалось пойти»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о составе команды.  – Как проходит первая неделя предсезонки? На что сейчас делаете акцент, в каком состоянии хоккеисты подошли к сезону? – Понятно, что сейчас много забот.

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